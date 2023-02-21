В Таганроге в СИЗО пытались передать наркотики и сотовый телефон

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге в СИЗО № 5 пытались передать наркотики и мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 18 февраля при досмотре одной из посылок заключенному сотрудники режимного учреждения обнаружили в пакете сахара мобильный телефон. Также к нему прилагалось и зарядное устройство.

На следующий день, 19 февраля, при досмотре еще одной посылки заключенной были обнаружены два свертка с наркотиками. Они были спрятаны в поясном шве спортивных брюк.

- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданка и изъятое вещество переданы сотрудникам полиции для дачи правовой оценки, – сообщили в ведомстве.

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