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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 21:00

В районе порта Новороссийска погиб человек при крушении сухогруза

Поисковики подняли его тело из воды
Лейла МИРИШОВА
Позже поисковики подняли на берег тело погибшего моряка.

Позже поисковики подняли на берег тело погибшего моряка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новороссийском один человек погиб при крушении сухогруза. Об этом сообщает "КП – Кубань" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По информации ведомства, трагедия произошла 21 февраля в акватории Черного моря.

Судно под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломилось на две части. В момент крушения на сухогрузе находились 11 россиян. На место крушения вызвали экстренные службы и судно «Механик Лепилин». Спасателям удалось только 10 человек. Позже поисковики подняли на берег тело погибшего моряка.

В настоящее время на место происшествия прибыли следователи. По факту крушения судна Seamark организована доследственная проверка.

Отметим, что в Краснодарском крае бушует ураган. Так, в Анапе волны буквально захватили большую часть пляжей. По прогнозам синоптиков дожди продлятся до конца дня 22 февраля. Также ожидается шторм до 4 баллов, а высота волн будет достигать до 2 метров. Гостям и жителям города стоит быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

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