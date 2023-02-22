В районе порта Новороссийска погиб человек при крушении сухогруза

Позже поисковики подняли на берег тело погибшего моряка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новороссийском один человек погиб при крушении сухогруза. Об этом сообщает "КП – Кубань" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По информации ведомства, трагедия произошла 21 февраля в акватории Черного моря.

Судно под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломилось на две части. В момент крушения на сухогрузе находились 11 россиян. На место крушения вызвали экстренные службы и судно «Механик Лепилин». Спасателям удалось только 10 человек. Позже поисковики подняли на берег тело погибшего моряка.

В настоящее время на место происшествия прибыли следователи. По факту крушения судна Seamark организована доследственная проверка.

Отметим, что в Краснодарском крае бушует ураган. Так, в Анапе волны буквально захватили большую часть пляжей. По прогнозам синоптиков дожди продлятся до конца дня 22 февраля. Также ожидается шторм до 4 баллов, а высота волн будет достигать до 2 метров. Гостям и жителям города стоит быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

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