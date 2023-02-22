Председатель Заксобрания Ростовской области назвал послание президента «программой защиты и развития России»

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: ЗС РО

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Свою точку зрения депутат выразил в Telegram.

- Послание президента - это фактически программа защиты и развития России по времена рубежных необратимых перемен, - написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

По словам парламентария, президент рассказал о «высочайшей поддержке, которую оказывают участникам специальной операции, а также членам их семей». Кроме того, в послании говорилось о том, что «решение стратегических оборонных задач никак не должно затормозить развитие страны в социальной сфере, инфраструктуре и в качестве жизни».

- Перемены открывают новые возможности для экономики, для бизнес-проектов. Главный постулат - соотношение интересов экономического развития, бизнес-планов с интересами России. Важнейший элемент государственного суверенитета - свобода предпринимательства, - отметил Александр Ищенко.

Депутат добавил, что послание главы государства «воодушевляет, расставляет приоритеты и заряжает уверенностью».

- Вместе с новыми территориями страна стала сильнее, и будет еще сильнее, благодаря сплоченности и единству абсолютного большинства россиян, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области.

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