В Ростовской области осудили участника запрещенной в России организации «Правый сектор*»

Приговор вынесли в Донецком городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области участник «Правого сектора*» (это запрещенная в России экстремистская организация) получил 3 года и 10 месяцев колонии общего режима. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Приговор вынесли в Донецком городском суде по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Вердикт инстанции уже вступил в силу, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, задержанный на территории Мариуполя пытался склонить граждан России к вступлению в состав незаконной организации.

*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация

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