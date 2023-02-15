Задержание участника полка «Азов»* в Ростове сняли на видео

Мужчина под видом беженца прибыл в Россию и попытался легализоваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сняли на видео задержание участника запрещенного в России полка «Азов»*. Теперь оперативную съемку можно посмотреть в группе VK, которая посвящена работе ФСБ России.

Судя по ролику, силовики провели арест и обыск. Во время осмотра места жительства мужчины нашли агитационные материалы и нелегальную символику.

Напомним, об аресте экстремиста стало известно сегодня, 15 февраля. По данным ФСБ, в 2016 году мужчина вступил в подразделение террористической организации, а потом участвовал в марше наций в Киеве. После этого он под видом беженца прибыл в Россию и попытался легализоваться. В донской столице нарушитель пропагандировал идеи террористов среди молодежи.

Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Мужчину отправили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия.

*«Азов» - запрещенная в России террористическая организация (символика подразделения ранее была признана экстремистской и запрещена)

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