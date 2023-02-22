В Ростове здание старообрядческой богадельни признали объектом культурного наследия

Здание сейчас нуждается в полноценной реставрации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону выявленным объектом культурного наследия признали здание бывшей старообрядческой богадельни на улице Баумана. Об этом в социальных сетях сообщают активисты движения «Мой фасад».

Общественники отметили, что постройку признали памятником с некоторым опозданием, и это несмотря на то, что она образует единый архитектурный ансамбль со Старообрядческим храмом и Домом причта на Ульяновской.

- Все три здания строились в комплексе в 1912 году на средства купца 1-й гильдии и Потомственного почетного гражданина города Николая Панина. Храм и Дом причта давно включены в реестр памятников, а вот здание богадельни по какому-то недосмотру ОКН не являлось. Теперь это недоразумение исправлено, - уточнили в движении «Мой фасад».

По словам активистов, внутри старинной 3-этажки сохранились центральная и «черная» лестницы с фрагментами кованого ограждения. Градозащитники отметили также, что само здание сейчас нуждается в полноценной реставрации.

Добавим, в 1922 году имущество общины национализировали. После этого в постройке были организованы коммунальные квартиры. В настоящее время объект также считается жилым домом.

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