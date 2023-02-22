Парковки в центре Ростова-на-Дону сделают бесплатными

Парковки будут бесплатными в праздничные дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автостоянки в центре Ростова-на-Дону сделают бесплатными в праздничные дни. Информацию об этом опубликовали на сайте компании «Ростовское парковочное пространство».

- С 23 по 26 февраля включительно все парковки в Ростове-на-Дону работают бесплатно. Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, - говорится в сообщении.

Судя по карте, всего в донской столице имеется 907 парковок, которые в общем рассчитаны на 6303 места. Речь идет о площадках разного типа - от придорожных и многоуровневых до плоскостных и коммерческих. Они расположены в периметре: Текучева - Театральный - Социалистическая - Соколова - Береговая - Доломановский.

При этом, по данным администрации Ростова, система парковок в городе функционирует с сентября 2016 года. Плата за один час стоянки составляет 35 рублей.

Добавим, ранее ростовчанам сообщили об изменении суммы за неправильно припаркованные авто. Новые тарифы рассчитали сразу на несколько лет вперед, до 2028 года.

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