В Ростове-на-Дону тариф на эвакуацию автомобилей вырос до 3403 рублей

Водители машин категории А за час на штрафстоянке должны платить 11,18 рубля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону увеличили тариф на эвакуацию автомобилей, а также рассчитали плату за неправильно припаркованные авто на несколько лет вперед, до 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

Так, плата за перевозку и хранение машин до 31 декабря 2023 года теперь будет составлять 3403,68 рубля. До этого перемещение транспорта обходилось в 3243,46 рубля.

Теперь водители машин категории А за час на штрафстоянке должны платить 11,18 рубля. Для категории B и D массой до 3,5 тонны цена составляет 22,47 рубля в час, для категории D массой 3,5 тонны - 44,94 рубля в час, для негабаритных авто - 67,22 рубля в час.

С января по декабрь 2024 года за эвакуацию будут взимать уже 3563,65 рубля (от 11,70 до 70,38 рубля в час). В 2025 году - 3706 рублей (от 12,17 до 73,19 рубля), в 2026 году - 3854 рубля (от 12,66 до 76,12 рубля), в 2027 году - 4008 рублей (от 13,17 до 79,16 рубля), в 2028 году - 4168 рублей (от 13,69 до 82,33 рубля).

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