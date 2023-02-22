В Ростове-на-Дону в отношении двух сотрудников водоканала завели уголовное дело

Двух инспекторов «Ростовводоканала» подозревают в коммерческом подкупе Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области в отношении двух инспекторов «Ростовводоканала» возбудили уголовное дело. Специалистов подозревают в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, в феврале 2023 года подозреваемые на одной из улиц города получили от бизнесмена 350 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель передал для того, чтобы скрыть нарушения и заменить акт контрольного обследования в его организации. Однако сделки в итоге не случилось - махинаторов поймали сотрудники управления экономической безопасности МВД.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Если по итогам следствия вину задержанных докажут, их могут оштрафовать на сумму до 3 млн рублей.

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