В Ростове начали проверку после гибели при родах детского нейрохирурга

По результатам проверки примут процессуальное решение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону начали проверку после смерти при родах детского нейрохирурга. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- В ряде СМИ опубликована информация о гибели роженицы в одной из больниц города. По факту случившегося организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее друзья и коллеги умершего доктора рассказали о кровотечении. Врачи якобы провели реанимацию, но это не помогло спасти женщину. Ее малыш остался жив.

Известно, что ростовчанка с отличием окончила медицинский университет, училась в ординатуре на кафедре неврологии и нейрохирургии. Она работала в государственных медучреждениях Ростова и Батайска, а в последние годы также принимала пациентов и в частных клиниках.

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