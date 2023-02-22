В Ростове возложили цветы к мемориальному комплексу контрразведчиков

Возложения цветов к памятникам прошли и в других городах Ростовской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице в честь Дня защитника Отечества прошло возложение цветов к памятнику сотрудникам особых отделов НКВД, погибшим в Ростове-на-Дону. Сообщается на сайте донского правительства.
Донские контрразведчики ценой своей жизни прикрывали отход своих товарищей и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.
Возложения цветов к памятникам прошли и в других городах Ростовской области.
- В условиях сложившейся непростой обстановки, как никогда важно сохранять память о тех временах и той цене, которую заплатил наш народ за Победу над фашизмом, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
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