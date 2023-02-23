Резкое потепление до +16 ожидается в Ростовской области в праздничные выходные

Потепление придет в Ростовскую область в воскресенье. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в праздничные выходные прогнозируют потепление. Рассказываем, какой будет погода с 23 по 25 февраля.

По данным ростовского гидрометцентра, 23 февраля осадков в регионе не ожидается. На дорогах гололедица. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха может достигать -5 — -10 градусов, по югу — до -2.

На следующий день, 24 февраля, погода будет пасмурной, но серьезных осадков не будет. Скорость ветра не изменится. Днем будет теплее: столбик термометра не опустится ниже -5 градусов.

25 февраля температура вырастет до +4 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду.

По другим прогнозам, в Ростовской области будет еще теплее. Как сообщает сервис «Яндекс. Погода», в праздничные выходные будет облачно с прояснениями. В пятницу, 24 февраля, столбик термометра может подняться до +1 градуса, 25 февраля — до +5 — +7 градусов. В воскресенье, 26 февраля, синоптики обещают по-настоящему весеннюю погоду — до +15 — +16 градусов.

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