В Ростове рассмотрят дело морпеха ВСУ о насилии над мирным населением Мариуполя

Материалы дела поступили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде рассмотрят дело военнослужащего морской пехоты ВСУ. Об этом сообщается в картотеке ведомства. Ранее следственный комитет предъявил задержанному обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса.

Военнослужащему вменяют «Применение запрещенных методов ведения войны», в частности «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением». Его также обвиняют по статьям «Убийство», «Насильственный захват власти» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Напомним, по версии следствия, в марте в Мариуполе военный приказал двум жителям лечь на землю. Люди предъявили ему документы, однако тот потребовал произнести фразу на украинском языке. Одного из них он обвинил в неправильном произношении и расстрелял. Второй пострадавший остался жив и позже дал подробные показания.

Материалы дела переданы в суд. Дата первого заседания пока не назначена.

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