В Ростовской области автомобиль отбросило на пешехода после столкновения с другой машиной

После столкновения один из автомобилей наехал на пешехода. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Батайске в результате столкновения иномарок пострадали два человека. Происшествие случилось на пересечении улиц Горького и Энгельса 23 февраля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover проехал на красный свет и не пропустил Hyundai Accent. В результате иномарки столкнулись. От удара Hyundai изменил траекторию движения и наехал на пешехода.

— В результате ДТП пострадали 46-летний водитель Hyundai Accent и 27-летний пешеход. Они были доставлены в больницу, где им была оказана разовая медицинская помощь, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомни, 21 февраля в Ростове водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобиль наехал на школьника, когда тот выбежал на дорогу.

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