Власти Ростова опровергли проверки автобусов посторонними на остановках

По данным администрации, диспетчеры работают только на конечных остановках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Ростова сообщили, что так называемые «свистки» не следят за передвижением автобусов. По данным властей, в работу транспорта посторонние не вмешиваются.

Напомним, «свистками» называют диспетчеров, которые останавливают автобусы на остановках и сообщают водителям, когда им отъезжать. По данным мэрии, такие сотрудники работают только на конечных остановках.

В администрации отметили, что соответствующие жалобы от пассажиров не приходили. Если же такие сообщения будут получены, информацию будет передана в правоохранительные органы.

— Если такие нарушения будут, то сразу же заявление передадут в полицию, — сообщили 161.ру

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