В Ростове сотни домов останутся без электричества после выходных

Электричество начнут отключать 27 февраля. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростове-на-Дону на новой неделе пройдут массовые отключения света. Какие дома останутся без электричества с 27 февраля по 3 марта, сообщили в компании «Донэнерго». Публикуем подробный график.

27 февраля

9.00 — 16.00

Пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 51А, 59; ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213Б; ул. Заводская 12-18, 27-65, 79-81; пер. Урицкого 58-78; ул. Магнитогорская 7, 7А, 7Б, 36-46; ул. Варфоломеева 174-220, 167-193; пер. Халтуринский 109, 168; пер. Островского 123, 127; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 39-67, 40-64; ул. Рябышева 33-83, 26-58; ул. Вити Черевичкина 28-42; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. Варфоломеева 174-220, 167-193; пер. Халтуринский 109, 168; пер. Островского 123, 127.

9.00 — 17.00

Ул. Суворова 70-78, 125-127; ул. Б.Садовая 125-131; пер. Нахичеванский 25-29, 38, 38А.

28 февраля

9.00 — 15.00

Ул. Б. Садовая 150, 160, 162, 166, 170, 176 А, Б; ул. Социалистическая 215.

9.00 — 16.00

Ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213Б.

9.00 — 17.00

С/т «Дружба»; ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-90, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д; ул. Мадояна 94-110; 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; пер. Белозёрский 4, 16; ул. Благодатная 2-20, 1-23; пер. Вагайский 1-25, 2-24; пер. Выгодский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-32; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Елецкий 1-19, 2-20; пер. Знаменский 1-19, 2-20; пер. Кислородный 2-8, 7-15; ул. 34-я линия 46-64, 39-51; ул. 36-я линия 60-92, 41-89; 38-я линия 18-74, 29-89; ул. Тюхряева 40-62, 41-67; ул. Кагальницкая 15-23, 14-30; ул. 18-я Линия 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия 13/23, 29/25,33, 20-48; ул. Налбандяна 29-33, 24-30; ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 1А, 1Б, 1Д, 2, 2А; ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19; ул. Просвещения 40-68, 45-73; ул. Красноармейская 61/101, 63/90, 35, 43, 45; ул. Города Волос 20, 22; пер. Газетный 42/105, 90, 92/85.

1 марта

9.00 — 15.00

Пер.Державинский 4-30, 21-29; ул. Красных Зорь 139-155, 136-146; ул. Седова 153-193, 62-96; ул. Н. Бульварная 103-119; ул. 7-февраля 1-9, 2-10; пер. Грибоедовский 1-7.

9.00 — 17.00

Ул. Украинская 151-175; пер. Сахалинский 1-39, 2-38; ул. Алтайская 30-36, 29-35; ул. Белорусская 184-196, 203-215; пер. Танаисский 6-12, 3-7; пер. Тузлов 4-8, 3-7; пер. Покровский 2-8, 1-11; пер. Чертковский 1-11, 2-18; ул. Тульская 32-54, 19-45; ул. Тюменская 2-96, 1-71; ул. Севастопольская 60-78, 57-75; ул. Тарновского-Терлецкого 2-82, 1-69; пер. Чалтырский 6-22, 5-23; пер. Госпитальный 1-29, 34-44; пер. Авиамоторный 10-20.

2 марта

9.00 — 15.00

Ул. Гоголевская 1-17, 2-18; ул. Ломоносовская 1-13, 2-12; пер. Нахичеванский 11-19, 10-28; ул. Петровская 81-93, 100-118; пер. Державинский 30-44, 35-45; ул. Социалистическая 208-210.

9.00 — 17.00

ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. 21-я линия 13/4, 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14; ул. Новая 1-27, 2-10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; просп. Мира 6, 8; ул. Криворожская 2-36, 1-33; ул. Каховская 20-60, 15-49; ул. Симферопольская 18-60, 21-59; ул. Пирогова; пер. Забайкальский 29, 30.

3 марта

9.00 — 17.00

Просп. 40-летия Победы 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6.

10.00 — 13.00

Ул. Ерёменко 85/4.

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