В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в частном доме

Для тушения привлекли две единицы техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Ольховском Усть-Донецкого района Ростовской области один человек погиг при пожаре в частном доме. Происшествие случилось на улице Центральной 23 февраля.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 13.14. На место прибыли шесть сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли две единицы техники.

В результате пожара скончался 70-летний мужчина. Причина смерти устанавливается.

— Ликвидация — в 13.17. Площадь возгорания — 24 квадратных метра, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

Напомним, 23 февраля в Батайске иномарка наехала на пешехода после столкновения с другим автомобилем. По предварительным данным, водитель Land Rover не пропустил Hyundai, в результате машины столкнулись. После этого Hyundai изменил траекторию движения и сбил человека. Водителя иномарки и пешехода доставили в больницу.

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