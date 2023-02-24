В Ростовской области прогнозируют резкое ухудшение погоды в конце февраля

Температура снизится 28 февраля. Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Ростовской области в последние дни февраля погода может резко ухудшиться. Синоптики прогнозируют похолодание и осадки.

По данным Гидрометцентра России, 27 февраля на термометре будет около +14 градусов. Будет почти безветренно. Осадков в понедельник не ожидается.

Ночью ожидается до +5 градусов.

28 февраля будет облачно, пройдет дождь. Температура снизится до +9 градусов. По данным сервиса «РП-5», возможно похолодание до +4 — +6 градусов.

В первые дни марта погода также не порадует теплом. 1 марта столбик термометра не поднимется ниже +4 градусов. Скорость ветра увеличится до 5 метров в секунду. 2 марта температура значительно не изменится. Ветер может усилиться до 6 — 7 метров в секунду. Осадков ни в среду, ни в четверг не ожидается.

Напомним, с 24 по 26 февраля в области будет наблюдаться потепление. Так, в воскресенье, 26 февраля, специалисты прогнозируют до +15 — +16 градусов. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала подробный прогноз на праздничные выходные.

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