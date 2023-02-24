В Ростовской области сгорела иномарка BMW

Пожар тушили восемь спасателей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В селе Новобатайск Ростовской области сгорел автомобиль. Пожар произошел на улице Илларионова ночью 24 февраля.

Сообщение о возгорании поступило около 3 часов. Очевидцы рассказали, что в одном из гаражей загорелась иномарка BMW. На место выехали восемь пожарных и две единицы техники.

Спасатели больше часа боролись с огнем. Ликвидировать пожар удалось к 4.25. К этому времени пламя уничтожило 24 квадратных метра гаража. Площадь возгорания автомобиля составила 7 квадратных метров.

— В результате происшествия никто не пострадал, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

Напомним, 23 февраля в хуторе Ольховском Усть-Донецкого района произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погиб пенсионер.

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