Два грузовика столкнулись на Северном обходе Ростова

MAN врезался в Sitrak. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Авария случилась вечером 24 февраля на трассе «Северный обход Ростова — поселок Щепкино — Новошахтинск».

По предварительной информации, водитель MAN с полуприцепом объезжал препятствие и выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль врезался в грузовик Sitrak.

— В результате аварии водитель машины Sitrak получил травмы и обратился за медицинской помощью. После осмотра медиков отпущен домой, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 февраля в Батайске Hyundai Accent наехал на пешехода после столкновения с Land Rover. В результате ДТП пострадали два человека - пешеход и водитель Hyundai.

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