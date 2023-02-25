В Ростове-на-Дону на выходных потеплеет до +14 градусов, возможны дожди

В эту субботу в донской столице прогнозируют слабые осадки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На выходных, 25 и 26 февраля, в Ростове-на-Дону днем установится плюсовая температура, возможны дожди. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, в эту субботу в донской столице прогнозируют слабые осадки. Ветер будет южный 6-11 м/с, временами порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха до вечера сохранится в районе +4-6 градусов.

В воскресенье также ожидается дождь: ночью - умеренный, днем - небольшой. Ветер останется южным и юго-западным 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. В темное время суток столбики термометров задержатся на уровне +3-5 градусов, днем будет +12-14 градусов. Примерно также тепло и ветрено должно быть в понедельник.

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