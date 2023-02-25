10 человек погибли, 36 - получили травмы после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Основные причины аварий - несоблюдение дистанции и превышение скорости Фото: Сергей ГАПОН

За январь-февраль 2023 года в Ростовской области на М-4 «Дон» произошло 27 аварий, 17 из которых были с грузовым транспортом. Такую статистику приводят в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в случившихся ДТП погибли 10 человек, еще 36 - получили травмы различной степени тяжести.

- Основные причины дорожных аварий - несоблюдение дистанции и превышение скорости. Сопутствующие факторы - невнимательность во время вождения и управление машиной в утомленном состоянии, - уточнили в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, требования дорожных знаков, а также режим отдыха перед любыми поездками.

Добавим, за безопасностью на М-4 «Дон» «в режиме постоянного рейда» следят сотрудники ГИБДД и госкомпании «Российские автомобильные дороги». Специалисты останавливают грузовые машины, осматривают транспорт и обращают внимание на состояние водителей. Только за прошедшие сутки таким образом было проверено 20 машин. Составили 3 протокола и одно постановление об административном нарушении по статье 11.23 КоАП РФ («Управление транспортным средством без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортом»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области повысили тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон»

До этого расценки меняли в марте 2022 года (подробности)