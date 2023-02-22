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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:28

В Ростовской области повысили тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон»

До этого расценки меняли в марте 2022 года
Ангелина СКИБА
Новые тарифы ввели на проезд по участку от села Самарское до хутора Цукерова Балка

Новые тарифы ввели на проезд по участку от села Самарское до хутора Цукерова Балка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области изменились тарифы на проезд по платному участку М-4 «Дон», который проложили от села Самарское до хутора Цукерова Балка (1091 - 1119 км). Новые расценки опубликованы на сайте госкомпании «Автодор».

Так, за проезд транспорта I категории теперь нужно платить по 100 рублей. Раньше цены в этом сегменте составляли 65-75 рублей.

Водители машин II категории по обновленному ценнику должны платить по 150 рублей вместо 105 рублей.

Стоимость проезда авто III категории - 200 рублей вместо 117-130 рублей, для авто IV категории тариф составляет 300 рублей вместо 247,5-275 рублей.

Напомним, до этого о повышении платы сообщали в марте 2022 года. Добавим, ранее стало известно, что в Ростовской области после ремонта М-4 «Дон» собираются сделать платными еще несколько участков пути в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

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