В Ростовской области повысили тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон»

Новые тарифы ввели на проезд по участку от села Самарское до хутора Цукерова Балка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области изменились тарифы на проезд по платному участку М-4 «Дон», который проложили от села Самарское до хутора Цукерова Балка (1091 - 1119 км). Новые расценки опубликованы на сайте госкомпании «Автодор».

Так, за проезд транспорта I категории теперь нужно платить по 100 рублей. Раньше цены в этом сегменте составляли 65-75 рублей.

Водители машин II категории по обновленному ценнику должны платить по 150 рублей вместо 105 рублей.

Стоимость проезда авто III категории - 200 рублей вместо 117-130 рублей, для авто IV категории тариф составляет 300 рублей вместо 247,5-275 рублей.

Напомним, до этого о повышении платы сообщали в марте 2022 года. Добавим, ранее стало известно, что в Ростовской области после ремонта М-4 «Дон» собираются сделать платными еще несколько участков пути в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

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