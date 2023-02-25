В центре Ростова-на-Дону вспыхнул Доходный дом Парамонова

Пламенем охвачена площадь в 20 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова-на-Дону, на улице Социалистической, вспыхнул пожар в старинном здании. Сейчас на месте происшествия задействовали 50 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- 25 февраля в 16:30 поступила информация о возгорании. Пламя полыхает на четвертом этаже, на площади в 20 кв. метров. Горит межэтажное перекрытие между 1 и 2 этажом, - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Обстановка уточняется.

Добавим, речь идет о Доходном доме Парамонова на Социалистической, 128. В предреволюционные годы здесь находилось Справочное бюро Главного отделения «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе». Это была частная благотворительная организация, также известная как Общество Белого Креста.

Соседнее аварийное здание слева от конструкции после обрушения фасада снесли еще в конце 2021 года. С правого края Доходный дом соседствует с объектом культурного наследия - Домом Общества для хранения и заклада движимого имущества.

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