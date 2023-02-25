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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 14:57

В Ростове на Халтуринском в ДТП пострадал водитель кроссовера BMW X3

Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
На проезжей части столкнулись «ГАЗель Next» и BMW X3. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На проезжей части столкнулись «ГАЗель Next» и BMW X3. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В центре Ростова-на-Дону водитель люксового кроссовера BMW X3 пострадал в ДТП с фургоном «ГАЗель Next». Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- 29-летний мужчина, который находился за рулем иномарки, после аварии попал в больницу. Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.

По данным автоинспекторов, дорожное происшествие зафиксировали около полудня. Предварительно, 25-летний водитель фургона спешил по Халтуринскому в сторону Темерницкой, проскочил на красный свет и врезался в BMW X3.

Донских водителей просят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД и выдерживать безопасную скорость. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры и отвлекаться на гаджеты.

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