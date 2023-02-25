В Ростовской области угонщику на «ВАЗе» помешало вспаханное поле

Препятствием для легковушки оказалось вспаханное поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мужчина угнал машину друга, но препятствием для развлечения оказалось вспаханное поле, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Все началось с обращения в полицию Константиновского района. Владелец легковушки «ВАЗ-21051» пожаловался, что оставил свою «ласточку» около дома, а потом не нашел ее на месте.

Правоохранители быстро выяснили, что угонщиком оказался 32-летний рецидивист, который был знаком с водителем авто. Подозреваемый несколько раз просил товарища прокатиться, но каждый раз получал отказ. Тогда мужчина подошел к открытой легковушке, скрутил провода и самостоятельно отправился в долгожданное путешествие. Однако далеко заехать он так и не смог.

Путь преградил вспаханный чернозем, который нельзя было легко преодолеть. Горе-угонщик не стал поворачивать, искать другую дорогу и просто бросил транспорт посреди пустыря.

Автомобиль водителю уже вернули, а вот подозреваемый теперь стал фигурантом уголовного дела. За легкомысленную поездку ему могут назначить штраф или принудительные работы. Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

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