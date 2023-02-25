Спасателей МЧС в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Для обеспечения безопасности в феврале задействовали более 2,5 тысячи человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на февральских праздниках спасателей перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

- На объектах проведения массовых мероприятий спланировали дежурство. Для обеспечения безопасности ежедневно задействовали более 2,5 тысячи человек личного состава и порядка 500 единиц техники, - информирует экстренное ведомство.

Добавим, с 7 по 9 марта 2023 года спасатели также будут работать в режиме повышенной готовности.

Жителей Дона просят быть особенно внимательными и осторожными в праздники. Нужно всегда помнить о правилах пожарной безопасности. В частности, не следует перегружать электрическую сеть или использовать неисправные приборы. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. При любой чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону «01» или «101».

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