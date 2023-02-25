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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 16:13

Пожар в старинном здании в центре Ростова полностью потушили

Борьбу с огнем вели около двух часов
Ангелина СКИБА
На месте происшествия работали 50 пожарных

На месте происшествия работали 50 пожарных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на Социалистической, 128, в Ростове-на-Дону полностью потушили. Всего выгорело 50 кв. метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Ликвидацию возгорания завершили в 18:31. До этого, в 17:50, огонь было локализован. Само тушение вели около двух часов, с 16:30.

Напомним, пожар в здании 1899 года постройки вспыхнул сегодня, 25 февраля. На месте происшествия работали 50 человек, было задействовано 13 единиц техники. Информации о пострадавших от экстренной службы не поступало.

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Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)