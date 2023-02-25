В Ростове в Доходном доме Парамонова ликвидировали открытое горение

Возгорание тушат около полутора часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на Социалистической, 128 ликвидировали открытое горение. Об этом вечером 25 февраля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- В 17:50 огонь был локализован на площади в 50 кв. метров. В 17:55 ликвидировали открытое горение. Тушение продолжается, - рассказали в ведомстве.

Известно, что для борьбы с пламенем задействовали 50 человек и 13 единиц техники. Возгорание тушат около полутора часов, с 16:30. Горение охватило межэтажное перекрытие между 1 и 2 этажом. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Обстановка уточняется.

Добавим, Социалистическая, 128 или Доходный дом Парамонова - здание 1899 года постройки. В предреволюционные годы здесь находилось справочное бюро «Общества попечения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье на службе».

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