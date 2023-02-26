26 февраля в Ростове-на-Дону ожидаются дождь и сильный ветер

Температура воздуха в донской столице поднимется до +12-14 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 февраля, в Прощеное воскреснье, в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра, возможны осадки. Об этом рассказали синоптики ФГБУ «Северо-Каказское УГМС».

- В течение дня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер - юго-западный и южный 7-12 м/с, иногда с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +12-14 градусов, - прогнозируют эксперты.

По региону сегодня сохранится примерно такая же погода. Местами ветер может подниматься до 18 м/с. В отдельных районах обещают умеренные дожди, по северу - мокрый снег. Средняя температура воздуха днем установится в пределах +3-8 градусов, по югу области столбики термометров могут подняться до +16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый ЮНЦ РАН объяснил, почему таяние «ледника Судного дня» не угрожает Ростову-на-Дону

Эксперт отметил, что Землю ожидает не потепление, а цикл похолодания (подробности)