С марта 2023 года у некоторых жителей Ростовской области вновь изменятся счета за ЖКУ

Размер платы может как уменьшиться, так и увеличиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области уже с марта 2023 года могут измениться счета за ЖКУ из-за всероссийского обновления системы оплаты общедомовых нужд. Информацию о грядущих нововведениях ранее подтвердили донские власти.

- В первом квартале 2023 года в многоквартирных домах на Дону, так же, как и в других регионах страны, выполнят корректировку платы за коммунальные ресурсы в части содержания общего имущества. Это касается тех зданий, где имеются общедомовые приборы учета, но собственники не приняли решение о расчете размера платы за СОИД по их показаниям, - прокомментировали в правительстве региона.

Власти отмечают, что размер платы в отдельных случаях может как уменьшиться, так и увеличиться, все зависит от уровня фактического потребления.

Иными словами, если в здании есть счетчики на свет, воду и отопление и жители уже платят за лампочки в подъездах и радиаторы, финансовая составляющая едва ли радикально изменится. Если же общих счетчиков нет, то суммы в квитанциях могут вырасти в связи с пересмотром нормативов.

При этом в Госжилинспекцией области добавили, что новый документ не предполагает оплаты долгов соседей за ЖКУ. Каждый собственник должен сам нести ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги, подчеркнули в ведомстве.

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