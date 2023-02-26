Ливень накроет отдельные территории Ростовской области в Прощеное воскресенье

Осадки возможны также во вторник днем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 февраля местами в Ростовской области ожидаются ливни. Информацию об этом опубликовали на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью с 26 на 27 февраля и днем 28 февраля в Ростовской области возможны отдельные сильные осадки, - говорится в сообщении.

При этом синоптики не уточнили, в каких именно территориях региона ожидать наиболее ощутимого ухудшения погоды. К слову, по общему прогнозу, в это воскресенье температура воздуха на Дону днем составит около +3-8 градусов, по югу региона - до +16.

Добавим, в Ростове-на-Дону сегодня обещают небольшие осадки с юго-западным и южным ветром около 7-12 м/с, иногда с порывами до 15 м/с. Столбики термометров должны установиться в районе +12-14 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26 февраля в Ростове-на-Дону ожидаются дождь и сильный ветер

По региону сохранится такая же погода (подробности)