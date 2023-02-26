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НовостиОбщество26 февраля 2023 7:33

Блины на Масленицу в Ростовской области оказались на 6 % дороже, чем годом ранее

Сегодня еще можно успеть полакомиться вкусным блюдом перед Великим постом
Ангелина СКИБА
Основные продукты для блинов этой зимой можно было приобрести за 129 рублей

Основные продукты для блинов этой зимой можно было приобрести за 129 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области блины на Масленицу в 2023 году оказались примерно на 6,02 % дороже, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

Специалисты сделали расчеты, исходя из традиционного рецепта, для которого обычно используют 1 литр молока, 400 гр муки, 3 яйца, 100 гр растительного масла, 75 гр сахара и 5 гр соли.

Такой продуктовый набор этой зимой можно было приобрести за 129 рублей, тогда как раньше на него тратили 121 рубль. Себестоимость одного приготовленного блина теперь варьируется от 3 до 4 рублей.

При этом добавки к основному блюду влияют не только вкус, но и на цену. Так, например, для блинов с маслом или сметаной на ту же порцию хозяйкам пришлось потратить 150 или 185 рублей соответственно. С вареньем лакомство подорожало на 35 рублей, с медом - почти на 47 рублей, со сгущенкой - на 21 рубль. Самыми дорогими в этом году оказались блины с фаршем и творогом, на них в среднем требовалось до 325 рублей.

Напомним, Масленицу в 2023 году отмечают с 24 по 26 февраля. Сегодня по всей России отмечают последний день праздника - Прощеное воскресенье. После этого начнется Великий пост, который длится около 60 дней.

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Температура воздуха при этом составит +3-8 градусов, по югу региона будет около +16 (подробности)