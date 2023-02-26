Блины на Масленицу в Ростовской области оказались на 6 % дороже, чем годом ранее

Основные продукты для блинов этой зимой можно было приобрести за 129 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области блины на Масленицу в 2023 году оказались примерно на 6,02 % дороже, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

Специалисты сделали расчеты, исходя из традиционного рецепта, для которого обычно используют 1 литр молока, 400 гр муки, 3 яйца, 100 гр растительного масла, 75 гр сахара и 5 гр соли.

Такой продуктовый набор этой зимой можно было приобрести за 129 рублей, тогда как раньше на него тратили 121 рубль. Себестоимость одного приготовленного блина теперь варьируется от 3 до 4 рублей.

При этом добавки к основному блюду влияют не только вкус, но и на цену. Так, например, для блинов с маслом или сметаной на ту же порцию хозяйкам пришлось потратить 150 или 185 рублей соответственно. С вареньем лакомство подорожало на 35 рублей, с медом - почти на 47 рублей, со сгущенкой - на 21 рубль. Самыми дорогими в этом году оказались блины с фаршем и творогом, на них в среднем требовалось до 325 рублей.

Напомним, Масленицу в 2023 году отмечают с 24 по 26 февраля. Сегодня по всей России отмечают последний день праздника - Прощеное воскресенье. После этого начнется Великий пост, который длится около 60 дней.

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