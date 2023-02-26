Что грозит матери, заставившей дочь чистить зубы водой из унитаза за маты, рассказал юрист

Если дело дойдет до суда, и там признают вину автора видео, то дело может закончиться сроком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Матери, которая заставила дочь чистить зубы и полоскать рот водой из унитаза за маты в Интернете, грозит уголовное наказание. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал юрист Ваган Бегларян, прокомментировав видео, которое шокировало жителей Ростовской области.

- На кадрах мы видим состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 156 - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - рассказал юрист. - В случае признания вины в суде, женщине грозит наказание. Самое суровое - до трех лет лишения свободы.

Добавим, что в пресс-службе донского главка сообщили, что по факту публикации в Сети видео, содержащего противоправные действия в отношении несовершеннолетней, донскими правоохранителями проводится проверка.

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