В Ростовской области мать заставила дочку чистить зубы водой из унитаза за маты в Интернете

После каждого матерного слова девочке приходилось зачерпывать воду из унитаза. Фото: Евгения ГУСЕВА

Шокирующие кадры до глубины души возмутили жителей Ростовской области. На видео — девочка-подросток с зубной щеткой сидит рядом с унитазом. Голос матери за кадром заставляет девочку смочить щетку в воде из унитаза и чистить зубы. Оказалось, женщина увидела ролик, где ее дочь материлась на стриме. Кадры собрали сотни гневных комментариев. Мы узнали подробности произошедшего в полиции, спросили у психолога, чем чревато такое «воспитание», а у юриста — как мать будет отвечать за перегибы.

«НАБИРАЙ ВОДУ И ПОЛОСКАЙ РОТ»

Плачущая школьница с зубной щеткой в руках склонилась над унитазом. Она с отчаянием смотрит поверх камеры смартфона на маму, но не находит сострадания. Урок чистоты русского языка

- Какие ты знаешь умные слова у нас? Говори слова, какие знаешь! Произноси, какие писала! - требует мать за кадром. Сначала дочь отказывается называть эти слова, а когда под давлением все-таки произносит, после каждого говорит: «В ручку набирай воду и полоскай рот, чисть зубы свои!»

Ребенку нужно срочно начинать работу с психологом, уверен специалист. Фото: скриншот видео из группы "Это Ростов" ВКонтакте

«НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ЭТОГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ»

Увидевших эти кадры в городских пабликах родителей и не только просто прорвало на эмоции.

- Это действительно унижение ребенка. После этого видео к ним опека 1000% придет, пусть ждет, - пишет одна из читательниц.

- 80 процентов детей в этом возрасте любят злоупотреблять матом, ибо их тянет к тому, что запрещено. Но это родители должны объяснять детям, какие слова в каком обществе можно использовать. И объяснять нужно нормально, а не унижать ребенка и выкладывать ролик в сеть, - говорит один из пользователей. - Ни один человек такого не заслуживает. Особенно ребенок, поведение которого полностью зависит от таких вот родителей.

- Жуть! А вот теперь представьте, что там у них творится изо дня в день, то, что остается за камерой. Девочку жаль, - комментирует ростовчанка.

ИДЕТ ПРОВЕРКА

Явное нарушение прав ребенка, которое появилось на видео в Сети, правоохранительные органы не оставили без внимания.

- Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в Сети видеозаписи, содержащей противоправные действия в отношении несовершеннолетней, - прокомментировали «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского главка.

Ростовчане шокированы методами воспитания автора скандального видео. Фото: Евгения ГУСЕВА

«ЛИШЕНА ПОДДЕРЖКИ САМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Виктория Аксютина, психолог

- Это действие относится к разряду жестокого отношения к подростку. Есть признаки наличия бессильного состояния девочки, унижения, оскорбления человеческого достоинства. И такая травма — очень глубокая. Можно предположить, что случай агрессивных действий в отношении девочки не первый, - говорит Виктория Викторовна.

- У ребенка в таком возрасте уже развито понятие личность, и травма сопряжена с оскорблением личности. А предать совершенное огласке в Интернете — только увеличить глубину этой травмы.

Также ее тяжесть усиливает то, что у ребенка не будет поддержки мамы. Надеюсь, девочка найдет поддержку у других родных, которые адекватно среагируют на произошедшее. В такой ситуации срочно нужно подключать психолога, потому что из такой травмы самому не выбраться, и у нее есть два сценария развития. Это уход в себя — аутоагрессия или возвращение агрессии миру, срыв негатива на более слабых.

Что касается употребления мата в семье, то, если мы хотим, чтобы наши дети чисто говорили, то все до банального просто — надо следить за чистотой нашей речи. Основы впитываются и воспроизводятся в семье. Да, в подростковом возрасте дети в период экспериментаторства пробуют жаргон, но тут родительского слова хватает: «У нас в семье так не выражаются». Корни у мата как у явления достаточно глубокие, и одним махом ситуацию не исправить. Важно показывать чистоту речи в семье как модель.

«ГРОЗИТ ДО ТРЕХ ЛЕТ»

Ваган Бегларян, юрист

- На видео оскорбление личности имеет место, но само правонарушение поглощается наиболее тяжким. Очевиден явный состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 156 - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - комментирует ситуацию юрист.

- Видео, распространенное в Интернете, может стать доказательством виновности. Если вину женщины, чей голос слышен за кадром, признают в суде, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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