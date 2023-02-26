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Происшествия26 февраля 2023 10:01

В Ростовской области мать заставила дочку чистить зубы водой из унитаза за маты в Интернете

После каждого произнесенного плохого слова девочке приходилось полоскать рот
Татьяна ТИХОНОВА
После каждого матерного слова девочке приходилось зачерпывать воду из унитаза.

После каждого матерного слова девочке приходилось зачерпывать воду из унитаза.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Шокирующие кадры до глубины души возмутили жителей Ростовской области. На видео — девочка-подросток с зубной щеткой сидит рядом с унитазом. Голос матери за кадром заставляет девочку смочить щетку в воде из унитаза и чистить зубы. Оказалось, женщина увидела ролик, где ее дочь материлась на стриме. Кадры собрали сотни гневных комментариев. Мы узнали подробности произошедшего в полиции, спросили у психолога, чем чревато такое «воспитание», а у юриста — как мать будет отвечать за перегибы.

«НАБИРАЙ ВОДУ И ПОЛОСКАЙ РОТ»

Плачущая школьница с зубной щеткой в руках склонилась над унитазом. Она с отчаянием смотрит поверх камеры смартфона на маму, но не находит сострадания. Урок чистоты русского языка

- Какие ты знаешь умные слова у нас? Говори слова, какие знаешь! Произноси, какие писала! - требует мать за кадром. Сначала дочь отказывается называть эти слова, а когда под давлением все-таки произносит, после каждого говорит: «В ручку набирай воду и полоскай рот, чисть зубы свои!»

Ребенку нужно срочно начинать работу с психологом, уверен специалист. Фото: скриншот видео из группы "Это Ростов" ВКонтакте

Ребенку нужно срочно начинать работу с психологом, уверен специалист. Фото: скриншот видео из группы "Это Ростов" ВКонтакте

«НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ЭТОГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ»

Увидевших эти кадры в городских пабликах родителей и не только просто прорвало на эмоции.

- Это действительно унижение ребенка. После этого видео к ним опека 1000% придет, пусть ждет, - пишет одна из читательниц.

- 80 процентов детей в этом возрасте любят злоупотреблять матом, ибо их тянет к тому, что запрещено. Но это родители должны объяснять детям, какие слова в каком обществе можно использовать. И объяснять нужно нормально, а не унижать ребенка и выкладывать ролик в сеть, - говорит один из пользователей. - Ни один человек такого не заслуживает. Особенно ребенок, поведение которого полностью зависит от таких вот родителей.

- Жуть! А вот теперь представьте, что там у них творится изо дня в день, то, что остается за камерой. Девочку жаль, - комментирует ростовчанка.

ИДЕТ ПРОВЕРКА

Явное нарушение прав ребенка, которое появилось на видео в Сети, правоохранительные органы не оставили без внимания.

- Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в Сети видеозаписи, содержащей противоправные действия в отношении несовершеннолетней, - прокомментировали «КП — Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского главка.

Ростовчане шокированы методами воспитания автора скандального видео.

Ростовчане шокированы методами воспитания автора скандального видео.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«ЛИШЕНА ПОДДЕРЖКИ САМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Виктория Аксютина, психолог

- Это действие относится к разряду жестокого отношения к подростку. Есть признаки наличия бессильного состояния девочки, унижения, оскорбления человеческого достоинства. И такая травма — очень глубокая. Можно предположить, что случай агрессивных действий в отношении девочки не первый, - говорит Виктория Викторовна.

- У ребенка в таком возрасте уже развито понятие личность, и травма сопряжена с оскорблением личности. А предать совершенное огласке в Интернете — только увеличить глубину этой травмы.

Также ее тяжесть усиливает то, что у ребенка не будет поддержки мамы. Надеюсь, девочка найдет поддержку у других родных, которые адекватно среагируют на произошедшее. В такой ситуации срочно нужно подключать психолога, потому что из такой травмы самому не выбраться, и у нее есть два сценария развития. Это уход в себя — аутоагрессия или возвращение агрессии миру, срыв негатива на более слабых.

Что касается употребления мата в семье, то, если мы хотим, чтобы наши дети чисто говорили, то все до банального просто — надо следить за чистотой нашей речи. Основы впитываются и воспроизводятся в семье. Да, в подростковом возрасте дети в период экспериментаторства пробуют жаргон, но тут родительского слова хватает: «У нас в семье так не выражаются». Корни у мата как у явления достаточно глубокие, и одним махом ситуацию не исправить. Важно показывать чистоту речи в семье как модель.

«ГРОЗИТ ДО ТРЕХ ЛЕТ»

Ваган Бегларян, юрист

- На видео оскорбление личности имеет место, но само правонарушение поглощается наиболее тяжким. Очевиден явный состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 156 - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - комментирует ситуацию юрист.

- Видео, распространенное в Интернете, может стать доказательством виновности. Если вину женщины, чей голос слышен за кадром, признают в суде, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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