Тот же Пушкин матерился по-страшному: Зачем нужно беречь ненормативную лексику

Мат - как перец в блюде. Тут главное - не переборщить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 3 февраля, ростовчане, ну во всяком случае студенты филфака, отметили Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Кажется, что это что-то очень постыдное: а ну-ка, в приличном обществе не принято употреблять всякие неприличные словечки, а то глядишь и маргиналом нарекут. Но мало, кто знает, откуда на самом деле берут свое начало слова-ненормативы.

Журналист «КП – Ростов–на–Дону» пообщалась с филологом Александром Смирновым, который рассказал, чем ненормативная лексика отличается от нецензурной и действительно ли все это так неприлично, как кажется на первый взгляд.

НЕНОРМАТИВЫ – ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РУССКИЙ МАТ

- Люди часто не понимают разницу между ненормативной и нецензурной лексикой, а она ведь большая. Ненормативная – это все, что не входит в состав литературного языка. Разные просторечия, разговорный и уличные языки. Это не обязательно русский мат, - объясняет филолог и журналист Александр Смирнов. - А еще принято считать, что ненормативная лексика берет свои корни из тюремной среды, но это не совсем так. Изначально в России и других странах слова-ненормативы были связаны именно с культом плодородия. Тогда подобную лексику использовали, чтобы передать значение мужских и женских половых органов, а также объяснить различные сексуальные связи.

ТЮРЕМНЫЙ СЛЕНГ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФОЛЬКЛОРА

- При этом тюремный жаргон появился значительно позже, где-то в 18–19 веках. Кстати, наши ученные активно собирали и изучали его. В их числе был Якушин, Никифорова, братья Соколовы. Такие исследования не считались чем-то грязным или позорным. Скорее наоборот, это было очень интересно с точки зрения науки.

Ведь тюремный сленг только отчасти состоит из нецензурной брани, а ведь есть же еще и элементы фольклора: а именно присказки, поговорки и пословицы. Думаю, ненормативную лексику не стоит перечеркивать как нечто запретное, а наоборот - ее нужно беречь, ведь тут тебе и юмор, и истории разные.

Нецензурщину из языка и не нужно вытравливать. Главное - не использовать неуместно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«СЛАВИТ ВКУС И МАТЕРШИНУ БОРИТ»

- Что касается именно нецензурной брани, то тут все тоже не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Из-за того, что у нас очень богатый русский язык, изобилует и матерная лексика.

Тот же Пушкин матерился по страшному. В его лицейском гимне даже есть строки: «а наш француз все славит вкус и матершину борит». Также в своих письмах Александр Сергеевич достаточно часто употребляет ненормативную лексику. Более того, когда выпустили его известное произведение «Борис Годунов», Пушкина заставили убрать оттуда русский и французский мат.

А для поэта такая мера была ударом, ведь он считал, что подобная лексика просто необходима в некоторых его текстах.

ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОРЦИЮ «ПЕРЧИНКИ»

- Конечно, сейчас бранные слова употребляются по случаю и без. И такое я очень не приветствую. Порой, некоторые маргиналы даже ругаться толком не умеют, они просто несут похабщину. Такие товарищи используют мат не как образное средство, а просто вставляют его на каждом шагу.

А ведь существует две системы матерной лексики. Первая нужна для литературного образа, и вторая, где мат – это просто площадная брань. Это совершенно разные понятия, их путать нельзя.

Например, у Сергея Довлатова есть чудесные примеры литературной брани. Писатель употребляет их «в тему». Хотя и в таком деле все должно быть в меру. Я вот сейчас делал макароны, и слишком сильно переперчил, и это была катастрофа! Так вот с матом то же самое. Если ты используешь его не по назначению и не соблюдаешь порцию «перчинки», ничего хорошего не получится.

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