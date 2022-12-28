40-летняя ростовчанка, совратившая пятиклассника, оказалась его мачехой

В Ростове 12-летний мальчик мог стать жертвой сексуального преступления Фото: Олег Укладов

В Ростове продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летней безработной женщины, которая, по версии следствия, вступила в интимные отношения с 12-летним подростком. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», подозреваемая была мачехой пятиклассника.

ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник, родители ученика одной из ростовских школ были в разводе. Мать подростка пару лет назад вышла замуж повторно, а его отец жил в гражданском браке с Натальей (имя изменено – прим. ред).

Сын жил с матерью, но поддерживал общение с отцом. Подросток часто гостил у родителя. По словам собеседника издания, мужчина и его сожительница часто выпивали.

Отец подростка после злоупотребления спиртным крепко засыпал. Гражданская жена оставалась наедине с пасынком. В один из таких вечеров женщина совратила подростка и вступила с ним в интимные отношения.

МАТЬ УЗНАНА ОБО ВСЕМ ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Отношения между взрослой женщиной и подростком продлились два месяца. Наталья отправляла юноше недвусмысленные сообщения, например, писала ему, что «любит и очень скучает». Одно из посланий увидела мать пятиклассника, которая тут же обратилась в полицию.

Услышав обвинения, ростовчанка стала утверждать, что любит мальчика исключительно как мачеха пасынка.

Тем не менее в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия сексуального характера» и «Половое сношение с несовершеннолетним». Если суд признает ее вину, то Наталье грозит до десяти лет лишения свободы.

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