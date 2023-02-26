В Ростове последний день Масленицы завершат гуляниями с парадом блинов и сжиганием чучела

В Ростове отмечают последний день Масленицы перед Великим постом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону последний день Масленицы завершат широкими гуляниями с парадом блинов, хороводами и сжиганием чучела. Об этом сегодня, 26 февраля, в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, общегородской праздник организовали в парке имени Горького. В программе были запланированы: ярмарка, народные забавы, конкурсы и призы, песни и танцы, выставка, сжигание чучела Зимы, а также угощение чаем и блинами.

Посетителей парка имени Островского сегодня пригласили на концерт «Щедрая Масленица». Организаторы подготовили парад блинов, конкурсы и народные забавы.

Веселые акции запланировали в парках имени Черевичкина, 1 Мая «Левобережном», «Дружба», имени Октября. В зоопарке сегодня с утра проводят конкурсы, эстафеты, розыгрыши призов, мастер-классы, и также собираются сжечь чучело.

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