После аварии экскаватор оказался в кювете Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 февраля, на Западном обходе Ростова-на-Дону, на въезде в Батайск , столкнулись «КамАЗ» и экскаватор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, после удара большегруз врезался в дорожный барьер, а спецтехника с ковшом пробила металлическое ограждение и оказалась в кювете.

Произошедшее уже прокомментировали в региональном отделе пропаганды УГИБДД. По данным ведомства, около 9 утра 52-летний водитель «КамАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и допустил аварию. В итоге 31-летний экскаваторщик с травмами обратился за медицинской помощью.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Автолюбителей просят следить за скоростью, дистанцией и боковым интервалом. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры на проезжей части.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)