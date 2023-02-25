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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 18:39

В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Машины около полудня столкнулись на проспекте Кировском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Машины около полудня столкнулись на проспекте Кировском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Сегодня, 25 февраля, в центре Ростова-на-Дону произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что авария произошла еще около полудня на проспекте Кировском. Предварительно, 35-летний водитель Lada Vesta, поворачивая налево, не предоставил преимущество встречному BMW. Иномарку после столкновения отбросило на припаркованные автомобили Mercedes, Mini Cooper и еще один BMW.

В итоге никто не пострадал, но машины получили заметные механические повреждения. Теперь обстоятельства этого дорожного происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Добавим, сегодня же в Ростове на Халтуринском в ДТП пострадал водитель кроссовера BMW X3. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем.

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