В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Машины около полудня столкнулись на проспекте Кировском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Сегодня, 25 февраля, в центре Ростова-на-Дону произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что авария произошла еще около полудня на проспекте Кировском. Предварительно, 35-летний водитель Lada Vesta, поворачивая налево, не предоставил преимущество встречному BMW. Иномарку после столкновения отбросило на припаркованные автомобили Mercedes, Mini Cooper и еще один BMW.

В итоге никто не пострадал, но машины получили заметные механические повреждения. Теперь обстоятельства этого дорожного происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Добавим, сегодня же в Ростове на Халтуринском в ДТП пострадал водитель кроссовера BMW X3. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем.

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