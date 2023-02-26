С 1 марта в Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание

Существенных осадков не ожидается Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 марта в Ростове-на-Дону после теплых праздничных дней ожидается резкое похолодание. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Так, судя по температурной таблице, в оставшийся период февраля еще будет тепло: ночью - около +6, днем в понедельник обещают +17, во вторник - примерно +11 градусов.

Потом в ночь на 1 марта столбики термометров резко опустятся до -1. В темное время суток до конца недели температура установится в районе от -2 до -4 градусов. Днем уже не будет так тепло, как прежде: в среду ожидается +5, в четверг будет +3, а пятницу и субботу прогнозируют +6-8 градусов.

Добавим, с середины и до конца недели в Ростове установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, только в ночь на четверг возможен небольшой кратковременный снег.

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Температура воздуха при этом составит +3-8 градусов, по югу региона будет около +16 (подробности)