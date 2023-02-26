Два человека погибли в ДТП с большегрузом на трассе Ростов - Волгодонск

На проезжей части столкнулись большегруз Mercedes и легковушка Hyundai Фото: Сергей ГАПОН

Два человека погибли в аварии на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в Ростовской области. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, речь идет о происшествии, которое зарегистрировали около недели назад, 20 февраля, на территории Волгодонского района.

Предварительно автоинспекторы установили, что 58-летний водитель большегруза Mercedes с полуприцепом, выезжая из затяжного поворота, оказался на встречной полосе и врезался в автомобиль Hyundai.

- В результате 23-летний мужчина, который управлял легковушкой, и его 38-летний пассажир умерли на месте происшествия от травм, - сообщили в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД. Нельзя превышать скорость, совершать резкие необдуманные маневры на дороге или отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

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