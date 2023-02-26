В Ростовской области подсчитали, сколько зарабатывают блинопеки

В 2022 год на Дону было открыто около 90 вакансий для блинопеков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области специалистам по жарке блинов в среднем предлагают 30 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики портала hh.ru, сообщает «Городской репортер».
Выяснилось, что зарплата донских специалистов в указанном сегменте занимает 20 место по стране. В лидерах - блинопеки Москвы, они получают почти 60 тысяч рублей в месяц. Меньше всех - 24,6 тысячи рублей ежемесячно - зарабатывают работники в Республике Башкортостан.
- В среднем же по России предлагаемая зарплата для специалистов, которые готовят блины, составляет 42,9 тысячи рублей, - отметили в исследовании.
Добавим, за 2022 год на Дону было открыто около 90 вакансий для блинопеков.
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