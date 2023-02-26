Одну из улиц Ростова из-за коммунальной аварии затопило канализационными стоками

По данным коммунальщиков, «все жители сейчас с водой и системой водоотведения» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 февраля, в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии одна из улиц города превратилась в реку с грязными потоками. Об этом в VK сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, около детсада № 58 на Немировича-Данченко прорвало канализацию. Люди признались, что после этого они не хотели выходить из своих домов, потому что залило их придомовую территорию.

Немного позже представитель пресс-службы «Ростовводоканала» рассказала, что на месте порыва уже побывала бригада рабочих. Специалисты обнаружили повреждение коллектора на улице Калитвинской.

К вечеру течь локализовали. По данным коммунальщиков, «все жители сейчас с водой и системой водоотведения». Объемы и сроки восстановительных работ должны сообщить позже.

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