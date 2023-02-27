С 1 марта в Ростовской области дачникам разрешат жарить шашлыки вблизи домов

Готовить на мангале теперь можно будет в 5 метрах от домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 марта в Ростовской области, как и по всей России, изменятся правила противопожарного режима. Обновления коснутся приготовления пищи на открытом воздухе, сжигания мусора, ширины участков около рощ и некоторых других требований, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Теперь, с этой весны, любители шашлыков и других блюд, требующих мангала, смогут готовить прямо около своих домов. Разрешенное расстояние будет составлять от 5 метров, вместо привычных 20 метров.

Кроме того, сухую траву и мусор на участках разрешат жечь на расстоянии не менее 15 метров от построек. Ранее в правилах настаивали на удалении в 50 метров.

Планируют также до 1,4 метра увеличить норматив на ширину минерализованных полос между жилыми зданиями и рощами. Запретят установку глухих решеток на окнах подвалов и углублениях, которые считаются аварийными выходами.

Отменят также технические мероприятия при использовании хлопушек и бенгальских свечей. Дополнят правила требованием по установке пожарных извещателей в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

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