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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 9:36

Водитель иномарки погиб после ДТП с грузовиком на М-4 «Дон» в Ростовской области

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Автомобиль Renault Logan врезался в грузовик Iveco

Автомобиль Renault Logan врезался в грузовик Iveco

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП на трассе М-4 «Дон» водитель иномарки. Это произошло рано утром 27 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что аварию зафиксировали на территории Аксайского района. Предварительно, 53-летний мужчина за рулем Renault Logan не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением. После этого легковушка на полном ходу врезалась в грузовик Iveco, который, к слову, был припаркован с нарушениями ПДД.

- Во время этого происшествия водитель Renault получил серьезные травмы и скончался на месте. Сейчас обстоятельства, причины и детали случившегося дополнительно выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят донских автолюбителей проявлять осторожность на дорогах. Нельзя превышать скорость, выполнять резкие маневры или отвлекаться в пути на гаджеты и беседы с пассажирами.

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