В Ростове жителей Нахичевани на сутки оставят без холодной воды

Воду с пониженным давлением будут подавать на 1-й Майской
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону жителей Нахичевани на сутки - с 8:30 часов 28 февраля до 8 утра 1 марта - оставят без холодной воды. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».
- Отключение затронет границы: Шолохова - 14-я Линия - 1-я Майская - Театральный. Также ресурс временно не будут подавать в детсад № 126 и детскую спортивную школу на Максима Горького, в гостиницу «Золотой лев» и по адресу Каяни, 11 а, - говорится в сообщении.
Параллельно в указанные временные рамки воду с пониженным давлением будут подавать на 1-й Майской.
Причина коммунальных ограничений - переподключение водопроводной линии на 2-й Линии от Ченцова до Мурлычева.
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