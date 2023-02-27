В Ростове на Калитвинской порыв канализации обещают полностью устранить до вечера 27 февраля

Утром в понедельник ремонт продолжили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону две бригады и шесть единиц техники задействовали для ремонта канализационного коллектора на улице Калитвинской. Работы должны выполнить до 17 часов 27 февраля, сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

- Специалистам предстоит заменить три метра трубопровода. После этого подрядчик приступит к благоустройству территории. Ремонт ведут без ограничения холодной воды и водоотведения, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, вечером 26 февраля произошло повреждение коллектора, который направляет стоки со всего Первомайского района и части Северного.

Из-за порыва грязная вода некоторое время рекой текла по улице Немировича-Данченко. Локализовать коммунальную проблему специалистам удалось к вечеру воскресенья. Утром в понедельник, то есть сегодня, работы продолжили.

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