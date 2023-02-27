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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:53

Как в Ростове борются с кибермошенниками, рассказал начальник городского управления МВД Сергей Шпак

О самых резонансных задержаниях говорим в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону»
Татьяна ТИХОНОВА
Начальник ростовской полиции рассказал о самых громких задержаниях года. Фото: Наталья Захарченко

Начальник ростовской полиции рассказал о самых громких задержаниях года. Фото: Наталья Захарченко

Какие виды преступлений сегодня находятся в тройке лидеров в донской столице? Кто такие киберпреступники, и кто за ними стоит? И какие самые резонансные разоблачения и задержания провели ростовские полицейские за последнее время? Об этом и многом другом рассказал гость студии радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» начальник управления МВД России по Ростову-на-Дону, полковник полиции Сергей Шпак.

Сергей Валерьевич спустя год снова пришел в нашу студию и подробно объяснил, как ростовчанам распознать действия мошенников, чтобы не попасться на их удочку, и что делать, если вам звонит такой аферист.

Включайте радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» в 17.03 на 89,8 FM, и будьте в курсе!

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