Опыт Ростовской области использовали при разработке федерального закона по поддержке участников СВО

Ирина Рукавишникова и Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС РО

Опыт Ростовской области нашел отражение при разработке федерального законопроекта по поддержке участников специальной операции и ветеранов боевых действий. В частности, в документе намерены расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Дона.

По проекту, бесплатную помощь должны получить военные, которые участвуют в СВО, защищают приграничные территории, добровольцы, а также члены семей бойцов.

- Оформление статуса добровольца, получение денежного довольствия и выплат - на эти и другие вопросы можно будет получить разъяснение специалистов, - пояснила автор законопроекта, сенатор от Заксобрания Дона, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

К слову, на Дону с декабря 2022 года такую поддержку уже оказывают мобилизованным, контрактникам и их родным. С февраля открыли дистанционные консультации.

Также в Госдуму внесли инициативу по наделению статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Указано, что бойцы в ДНР и ЛНР выполняли свой конституционный долг по защите Отечества.

Оба законопроекта отразили в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО. Напомним, Ростовскую область в составе экспертов представляют сенатор Ирина Рукавишникова и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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